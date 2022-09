* Über Jahrhunderte wurde der Wolf als Schädling betrachtet und gejagt.

* Mitte des 19. Jahrhunderts verschwanden die letzten sesshaften Wölfe aus Deutschland.

* 1990 wurde der Wolf unter Schutz gestellt und darf seitdem nicht gejagt werden.

* In den vergangenen Jahren siedelten sich die Tiere wieder an.

* Wolfsvorkommen in der Oberlausitz basieren auf einer natürlichen Zuwanderung von Wölfen aus Polen.

* Im abgeschlossenen Monitoringjahr 2020/21 konnten in Sachsen 34 Territorien nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um 29 Rudel und drei Paare und zwei territoriale Einzeltiere.

Quelle: Fachstelle Wolf