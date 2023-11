Ein Lkw hat am Donnerstagmorgen auch an der A14 in Richtung Dresden auf der Raststätte Muldental-Süd gebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, handelte es sich um einen Sattelanhänger, der mit Salzen beladen war. Man gehe derzeit von einem technischen Defekt aus, hieß es aus dem Lagezentrum. Der Fahrer des Lkw habe noch die Zugmaschine vom Anhänger abkoppeln können.