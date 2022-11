Im Opernhaus Chemnitz ist am Dienstag die neue Konzertreihe "Babykonzerte. Kling, klang – Musik von Anfang an" gestartet. Die Minikonzerte richten sich an Babys, Kleinkinder und deren Eltern. Bei lockerem Zusammensein auf gemütlichen Decken und Kissen können Kleine und Große dem Spiel der Harfe und eines weiteren Instrumentes lauschen. Das Programm wird durch ein Yoga-Entspannungsangebot ergänzt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das Erlebte gemeinsam ausklingen zu lassen.