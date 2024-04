Wedler Franz Logistik Wedler Franz Logistik (WFL) ist ein Eisenbahnunternehmen mit Verwaltungssitz in Potsdam, einem Logistikstützpunkt in Wustermark und einem Wartungsstützpunkt in Nossen. Das Unternehmen besitzt eigene Loks und Waggons, darunter auch drei Dampfloks, Reisezugwagen für den ÖPNV und für historische Sonderzüge. Die 2004 gegründete Firma bietet bundesweit Güterverkehr im Auftrag von Industriefirmen und anderen Bahnunternehmen an. Zudem stellt WFL Reisezüge im Ersatzverkehr, wenn - wie auch zwischen Chemnitz und Leipzig - geplante Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen. Historische Eisenbahnfahrzeuge werden samt Personal auch für Filmproduktionen vermietet.