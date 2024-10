Das neue Museum soll in Zukunft einen interaktiven Einblick in den Kohlebergbau geben, so die Ausstellungsmacher. Herzstück des Museums soll der neue, größere Steinkohlewald werden, der die Entstehung der Kohle vor rund 250 Millionen Jahren veranschaulicht. Auch Technik zum Kohleabbau soll es zu sehen geben, etwa eine alte aufgearbeitete Dampfmaschine im Eingangsbereich. Vor allem aber werde der Mensch im Mittelpunkt des Museums stehen, so Kuratorin Deborah Weise. Dazu gehöre neben der Darstellung von verschiedenen Bergbauberufen auch ein Gedenkort, für jene Menschen, die beim Kohleabbau gestorben sind.