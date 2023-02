Ein erster Mieter ist mit der offenen Werkstatt "Fablab" des Vereins "Stadtfabrikanten" bereits gefunden. Diese wollen von ihrem bisherigen Standort auf dem Sonnenberg umziehen und so auch mehr Platz für ihre Projekte haben. "Das ist ein gemeinnütziger Verein, der verschiedene Maschinen anbietet, wo man sich ausprobieren kann, 3D-Drucker, Metalldrucker und so weiter und so fort", sagt Stillger.