Die Ursache für den merkwürdigen Geruch in einem Gebäude der Chemnitzer Stadtverwaltung konnte nicht mehr eindeutig nachgewiesen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kommen zwei Ursachen in Frage.

Am Dienstag war ein Gebäude der Chemnitzer Stadtverwaltung vorsorglich geräumt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte sich ein "merkwürdiger Geruch" im Bürgerhaus am Wall ausgebreitet. Außerdem sei die Sprinkleranlage in der Tiefgarage ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten daraufhin auffällige Messwerte in der Umgebungsluft festgestellt. Diese hätten im gesundheitsschädlichen Bereich gelegen, so die Stadtverwaltung.