Tarifkonflikt GDL beendet 13. Streik bei der City-Bahn Chemnitz

Es ist der inzwischen 13. Streik in dem festgefahrenen Tarifkonflikt, der am Freitag 18 Uhr begonnen hatte. Die GDL fordert eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Sie wirft der City-Bahn Lohndumping vor und forderte ein "verhandlungsfähiges Angebot".



Die City-Bahn erklärte mit Verweis auf ihre Struktur als kommunales Unternehmen, nur das Geld ausgeben zu können, das vorhanden sei. Laut Geschäftsleitung würden die Forderungen der GDL das Unternehmen zwei Millionen Euro pro Jahr mehr kosten. Es verwies darauf, in diesem Jahr bereits die Löhne erhöht zu haben. Mit einer einstweiligen Verfügung will die City-Bahn eine dauerhafte Absicherung des Schülerverkehrs während der Streiks gerichtlich erzwingen. Der Termin ist für den kommenden Mittwoch angesetzt.