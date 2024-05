Die City-Bahn Chemnitz will vor dem Arbeitsgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Lokführergewerkschaft GDL erstreiten. Damit soll der Schülerverkehr in der Stadt für die Dauer des Streiks abgesichert werden, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legen seit Mittwoch den Betrieb der City-Bahn lahm.

Laut City-Bahn nutzen etwa 1.800 Kinder und Jugendliche täglich die Linien des Verkehrsunternehmens, um in die Schule oder von dort nach Hause zu kommen. Streikbedingt sei die Schülerbeförderung in den zurückliegenden Wochen allerdings nicht möglich gewesen, hieß es. Um die Schüler grundsätzlich befördern zu können, habe die City-Bahn eine so genannte Notdienstvereinbarung mit der GDL angestrebt, die diese aber in diesem wichtigen Punkt ablehne. Deshalb klage man nun vor dem Arbeitsgericht.