"Wir ziehen jetzt von einem Keller eines alten Warenhauses in eine ebenerdige Fabrikhalle", erzählt der Mitbegründer des Atomino-Vereins. Jan Kummer. "Das ist für uns ein großer Vorteil, dass man aus dem Keller raus ist und auch die Flächen vor dem Club noch nutzen kann." Auch die Raumhöhe sei im "Wirkbau" erheblich größer. "Wir verbessern auch die Lüftung, was ja momentan auch ein großes Thema ist", sagt Kummer. Während dieser Bauarbeiten kommen auch neue Sanitäranlagen und eine neue Elektrik in die Halle.

Das Geld soll zum Teil über das Festival "Atomino im Wirkbau" zusammenkommen, das noch bis Sonntag, 4. September, läuft. Am Freitag geht es musikalisch vor allem in Richtung Rap und Hip Hop, so Pérez. Am Sonnabend werden dann die Bands Kraftklub, Blond und Leepa auftreten. "Das sind die Bands, die im Atomino groß geworden sind", sagt sie. "Die kommen jetzt zurück nach Hause." Kraftklub hatte vor zwölf Jahren die Veröffentlichung ihrer ersten Single im "Atomino" gefeiert.