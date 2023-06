Bereits 20 Minuten vor Abfahrt sammeln sich die ersten Partylustigen an der Haltestelle "Technopark" in Chemnitz. Von hier startet am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 17:14 Uhr die Festivalbahn zum Campusfestival in Mittweida. Obwohl die Fahrt eine normale Linienfahrt der Citybahn mit allen Zwischenhalten ist, bietet sie ein besonderes Highlight: Ein DJ-Pult, das die Bahn in einen rollenden Club verwandelt.

Ursprünglich hatten die Studenten, die das Festival organisieren, nur angefragt, ob sie Werbeplakate in der Citybahn aufhängen dürfen. Doch das Unternehmen hatte eine andere Idee. "Wir hatten 2021 schon mal ein Mikroprojekt der Kulturhauptstadt, bei dem wir zwei Party-Trains samt DJs zu einem Konzert nach Frankenberg in die Spur geschickt haben", erzählt der Pressesprecher der City Bahn, Falk Ester. Das sei trotz der damaligen Corona-Einschränkungen gut angekommen. So entstand die Idee der Festivalbahn für das Campusfestival.

"PERSH" legt am ersten Tag in der Festivalbahn die Musik für die Partylustigen auf. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Region auch kulturell verbinden

"Wir verbinden die Region. Das wollen wir jetzt auch kulturell, musikalisch machen", meint Ester. Die Routen des "Chemnitzer Modells" seien auch eine Art Blaupause der Kulturregion rund um die Kulturhauptstadt Chemnitz. "Wir wollen dort, wo es möglich ist, über die reine Beförderung hinaus schauen", sagt Ester. Die Fahrt mit der Festivalbahn sei eine Gratwanderung zwischen Partylustigen und Menschen, auf dem Weg in ihren Feierabend.

Das ist das "Chemnitzer Modell" - Das Chemnitzer Modell verknüpft nach dem sogenannten Tram-Train-Prinzip Straßenbahn und Eisenbahn.

- Bislang gibt es fünf Linien, die Chemnitz mit Stollberg, Hainichen, Mittweida, Aue, Thalheim und Burgstädt verbinden. Weitere Strecken sollen folgen.

Tanzen ist auch während der Fahrt erlaubt. Das will ich ausprobieren. Als die Bahn ankommt, sitzen schon einige Passagiere aus Richtung Thalheim drin. Die Musik startet erst ab "Technopark". So zumindest der Plan. Aber die Technik macht den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Das DJ-Pult geht, aber die Box nicht. So passiere ich die ersten zwei Haltestellen noch in Stille.

Johanna, Julian und Ami (v.li.) haben noch einige Ideen für eine verbesserte Festivalbahn: Neben einem zweiten DJ wünschen sie sich auch eine Nebelmaschine. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Partystimmung erst, wenn die Technik mitspielt

Dann jedoch erleichterte Rufe: Die Box funktioniert, die Party kann beginnen. Die ersten beginnen direkt vorm DJ-Pult zu tanzen. Dort stehen normalerweise Kinderwagen und Fahrräder. Viele der normalen Fahrgäste schauen interessiert auf die Tanzenden. Manche wippen mit den Füßen mit. Johanna, Julian und Ami aus Chemnitz finden die Festivalbahn "super". Sie sind auf dem Weg zum Campusfestival und freuen sich über die Musik. "Wenn es eine Sonderfahrt wäre, wäre es noch cooler." Sie könnten sich einen richtigen Club auf Schienen mit Lichtspektakel, Nebelmaschine und zwei DJs gut vorstellen. "Und es wäre super, wenn man auch von außen erkennt, dass das die Partybahn ist", sagt Ami.

Vicky, Anneke (stehend), Martha (Mitte) und Charlotte (rechts) sind gemeinsam mit ihren Freundinnen auf dem Weg zum Festival. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Martha wusste nicht, was sie bei der Zugfahrt erwartet. Mit ihren Freundinnen ist auch sie zum Festival unterwegs. "Mir wurde nur gesagt, wir nehmen diesen Zug und nicht, dass er etwas Besonderes ist", erzählt sie. "Aber ich bin positiv überrascht. Man kann sich super auf das Festival einstimmen." Sie studieren alle in Chemnitz und fahren extra fürs Festival nach Mittweida. "In Chemnitz gibt es so etwas nicht. Das muss sich ändern."

Gleichgewicht beim Tanzen in der Bahn halten

Immer mehr junge Leute steigen in die Bahn und bewegen sich zur Musik. Manche kämpfen mit ihrem Gleichgewicht, wenn der Zug anfährt oder bremst. Auch ich finde es etwas wackelig, aber ich muss ja auch mein Notizbuch festhalten und mitschreiben. Unfälle gibt es keine. Die Stimmung ist ausgelassen. Bei einem Partylied singen fast alle lauthals mit. Leider kenne ich den Text nicht. Als die Bahn nach einer Dreiviertel Stunde Mittweida erreicht, sind die meisten sogar etwas enttäuscht, dass die Fahrt schon vorüber ist. "PERSH", der am DJ-Pult stand, ruft laut seinen Dank an das Publikum durch die Bahn und wünscht "viel Spaß auf'm Festival".

Das ist das Campusfestival Mittweida - Das Campusfestival Mittweida ist das größte Campusfestival der Region und wird jährlich von den Studenten der Hochschule Mittweida organisiert. Das Festival ist eine öffentliche Veranstaltung für alle Musikfans.

- In diesem Jahr werden rund 1.000 Besucher erwartet. Das diesjährige Lineup setzt sich aus Musikern aus Rock und Pop zusammen, wie DILLA, Maël & Jonas, Roast Apple, Schorl3 und andere.

Carl Wiesner, Pascal Sobeck und Leny Nässer (von li.) haben das Campusfestival mit vielen anderen Studierenden gemeinsam organisiert. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Erlebnis schon bei der Anfahrt

Doch erst müssen sich alle noch ein paar Minuten durch den Regen kämpfen, um zum Festivalgelände zu kommen, wo die Producer Pascal Sobeck und Leny Nässer schon auf Gäste warten. "Wir haben natürlich auf Sonne gehofft, aber wir werden trotzdem zwei geile Abende mit toller Stimmung haben", sagt Nässer. Alle im Team haben ihr Herzblut in die Vorbereitung des Festivals gesteckt und hoffen auf viele Besucher, die vielleicht auch mit der Citybahn anreisen.