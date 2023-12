Bildrechte: Harry Härtel/haertelpressch

Feuerwehreinsatz Chemikalien-Fund: Mieter dürfen weiterhin nicht in ihre Wohnung in Chemnitz

Hauptinhalt

15. Dezember 2023, 09:41 Uhr

Déjà-vu in Chemnitz. Drei Wochen nach einem Chemikalieneinsatz in einer Wohnung auf dem Kaßberg gibt es am Donnerstag einen ähnlichen Einsatz in denselben Räumen. Polizisten hatten zuvor in der Wohnung in mehreren Verstecken neue Chemikalien entdeckt. Experten stuften sie als explosiv ein. Trotz Sprengungen der Substanzen gibt die Polizei noch keine Entwarnung. Weitere Sprengungen seien möglich. Anwohner dürfen daher nicht in ihre Wohnungen zurück.