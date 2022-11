Was ist die Chemnitzer Filmwerkstatt? Die Chemnitzer Filmwerkstatt e. V. ist eine medienpädagogische Einrichtung in Chemnitz, die den filmischen Nachwuchs in der Stadt fördert. Der Verein wurde 1991 gegründet und ist seit 1994 anerkannter "Freier Träger der Jugendhilfe". Sitz der Chemnitzer Filmwerkstatt ist das Clubkino Siegmar, das der Verein 1996 in freier Trägerschaft übernommen hat.

Das Team der Filmwerkstatt besteht aus erfahrenen Filmemachern und Medienpädagogen, die allen Interessierten die Chance geben, ihre filmischen Ideen umzusetzen oder sich weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln - zum Beispiel durch Praktika im Verein, Mediencamps oder Workshops zu verschiedenen Themen wie Drehbuchschreiben oder Animationsfilmen. www.https://www.kulturelle-bildung-chemnitz.de