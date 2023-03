Mit zahlreichen Veranstaltungen und Kundgebungen wird heute in Chemnitz an die Zerstörung der Stadt durch die Bombardierung am 5. März 1945 gedacht. Gleichzeitig weist das Motto des Tages "Auf der Suche nach dem Frieden" auf weitere Themen des Tages hin.

Zum Auftakt gab es am Vormittag ein Gedenken auf dem städtischen Friedhof. Später wollen Sportler mit einem Lauf ein Peace-Zeichen nachbilden. Am Nachmittag wird zudem in Lesungen an Autoren erinnert, deren Werke von Nationalsozialisten verbrannt wurden. Am Abend soll dann auf dem Neumarkt der Opfer früherer und heutiger Kriege gedacht werden. Dabei werden nach Angaben der Stadtverwaltung Kriegsflüchtlinge über ihre Erfahrungen und Friedenswünsche sprechen. Zudem ist in der Stadtkirche St. Jakobi ein Gottesdienst unter dem Titel "Aufrüsten - Abrüsten - Umrüsten" geplant.