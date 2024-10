Allein in den Umbau des ehemaligen Autohauses und in die Anschaffung der notwendigen Geräte seien fast eine Million Euro geflossen, sagt Brand. Und noch immer laufe der Ausbau, ein zweiter OP-Raum sei bald fertig.

Den jungen Ärztinnen liegt auch die Notfallversorgung am Herzen. Julia Hübner kennt das auch aus eigener Erfahrung, weil ihr Hund nach einer Vergiftung die stundenlange Fahrt zur Notfallklink beinahe nicht überlebt hatte. Nun betreiben die Ärztinnen in Zwönitz selbst eine Tiernotfall-Praxis, in der am Wochenende von 8 bis 22 Uhr Tiere behandelt werden können.