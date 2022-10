Polizei Spürhund findet bei Zwönitz verirrten Pilzsammler

Ein Fährtenhund der Polizei hat in einem Wald bei Zwönitz einen verirrten Pilzsammler aufgespürt. Der 85-Jährige war entkräftet, aber unverletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Donnerstag mitteilte.

Ein Rentner hatte sich bei Zwönitz im Wald verirrt. Ein Fährtenhund der Polizei fand den Mann. Bildrechte: dpa