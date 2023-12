Chemnitz bekommt unter dem Dach der Volkshochschule eine Jugendkunstschule. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind durch sächsische Fördermittel ab März 2024 vier Kurse möglich, die sich an kreative Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren richten. Aufbauend auf die schulische Kunsterziehung solle damit ein spezialisierter Unterricht in verschiedenen Kunstdisziplinen angeboten werden.

Kurse gibt es in Mode- und Flächendesign, Film und Medien, Fotografie und kreativem Schreiben. Die Kurse wurden in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg, der Filmwerkstatt Chemnitz, der Neuen Sächsischen Galerie, dem Metropol-Kino und dem Kulturverein Klub Solitaer entwickelt. Anmeldungen sind seit Montag über die Website der Volkshochschule Chemnitz möglich.

Erik Franke, der stellvertretende Leiter der Volkshochschule Chemnitz, sieht einen Nachholbedarf in Chemnitz. "Hier gibt es bis dato keine Jugendkunstschule. Anderswo in Sachsen ist das anders. Wir sehen in Chemnitz dafür einen Bedarf." Bereits am ersten Buchungstag für die Jugendkunstschule lägen die ersten Anmeldungen vor.