Umso mehr verwunderte viele die Absage des diesjährigen Festivals. Die Organisatoren begründeten das mit den finanziellen und personellen Ressourcen. Ihr Fokus liegt inzwischen ganz stark auf der Kulturhauptstadt 2025. Doch komplett auf das Kosmos verzichten wollte man nicht. Und deshalb gibt es an diesem Mittwoch eine sogenannte Kosmos-Konferenz. Hier sollen Ideen gesammelt werden, wie das Kosmos Festival 2024 aussehen könnte und wie man sich 2025 präsentieren möchte. "Wir versuchen andere Wege zu gehen, um dieses Festival inhaltlich stabiler zu machen", erläutert der Chef der Chemnitzer Wirtschaftsfördergesellschaft, Sören Uhle. Er hofft, dass sowohl junge als auch ältere Chemnitzer angesprochen werden, da es um ihre Stadt geht. "Dieser Kosmos ist eine Plattform für Menschen, denen diese Stadt am Herzen liegt und die wissen, dass wir aktuell gerade echt zu tun haben, eine Demokratie in der Stadtgesellschaft aufrechtzuerhalten."

Von 14 bis 22 Uhr gibt es an verschiedenen Orten in Chemnitz Veranstaltungen und Aktionen. Los geht das Ganze in der Unibibliothek. Aber auch auf dem Platz davor oder im Café des Galeria-Kaufhauses wird es Aktionen geben. Am Abend laden die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" und die "Zeit-Stiftung" zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Zur Sache, Chemnitz!" ein.