Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine seltene muskuläre Erbkrankheit, die auf dem Fehlen des Muskel-Eiweißes Dystrophin im X-Chromosom beruht. Durch das fehlende Dystrophin wird Muskelmasse im Körper fortwährend abgebaut und durch Fett und Bindegewebe ersetzt. Von der Krankheit sind fast nur Jungen betroffen, da Mädchen die Genmutation durch ihr zweites X-Chromosom in der Regel kompensieren können.



Während der Muskelschwund in der Kindheit durch das natürliche Wachstum einigermaßen ausgeglichen wird, führt er nach der Pubertät zu einer fortschreitenden Lähmung sowie eingeschränkter Atem- und Herztätigkeit.



DMD hat eine lebensverkürzende Wirkung, die in den vergangenen Jahren durch eine Reihe neuer medizinischer Möglichkeiten reduziert wurde. Lag die Lebenserwartung in den frühen 1990er-Jahren noch bei etwa 18 Jahren, ist sie inzwischen auf bis zu 40 Jahre gestiegen. Stand heute ist DMD nicht heilbar. Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. schätzt, dass es in Deutschland zwischen 1.500 und 2.000 Betroffene gibt. In Thüringen leben derzeit etwa 40 Menschen mit diesem Krankheitsbild.