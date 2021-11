Wie intensiv das Verhältnis von Hans zu seinen Assistenten war, lässt sich am besten anhand einer alltäglichen Episode erklären, die sich etwa so im Mai 2018 zugetragen hat. Es ist der Tag, an dem Solo: A Star Wars Story in die deutschen Kinos kommt.



"I want to run, I want to hide / I wanna tear down the walls that hold me inside", dröhnt es durch die Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Album Joshua Tree von U2 ist der Soundtrack zu Hans' Leben. Heute ist ein guter Tag. Anton ist da und am Abend geht es ins Kino zur Premiere des neuen Star Wars Film. Hans hat die Stimme seines Sprachcomputers heruntergepitcht. "Ich bin dein Vater Anton", scherzt er mit einer nach Darth Vader klingenden Stimme. Während beide noch lachen, schiebt Anton die Beatmungsmaschine zurecht, die monoton vor sich hinarbeitet und Hans auch atmen lässt wie Darth Vader.



"So Hans, Schluss mit lustig, jetzt geht’s in den Rollstuhl", sagt Anton. Hans zwinkert einmal und Anton schiebt den Sprachcomputer beiseite. Mit einem kleinen Kran hebt er Hans, der schon angezogen in einem Netz liegt, aus dem Bett. Sorgsam achtet er dabei darauf, dass sich der Beatmungsschlauch nicht verheddert. Ohne Sprachcomputer kann Hans nur noch mit Blicken und durch Schnalzen kommunizieren. Jetzt kommt der schwierigste Teil des Tages: die "Rollstuhl-Action".



Einmal zwinkern heißt ja, zweimal heißt nein



An schlechten Tagen dauert es zwei bis drei Stunden, Hans bequem in den Rollstuhl zu setzen und alle technischen Geräte richtig einzustellen. Es ist eine Detailarbeit, die an Kunstfertigkeit grenzt: Jede Hosenfalte und jede T-Shirt-Naht, jeder Schlauch und jede Steuerungsapparatur muss so ausgerichtet werden, dass es nirgends zieht, klemmt oder drückt und Hans den Rollstuhl problemlos mit seiner Zungensteuerung bedienen kann. Umso bemerkenswerter ist es, dass Anton das an einem guten Tag in einer dreiviertel Stunde schafft.



Heute ist ein guter Tag. Anton liest Hans jeden Wunsch von den Augen ab. "Den Kopf ein bisschen nach links?", fragt er. Hans zwinkert einmal und Anton dreht Hans‘ Kopf vorsichtig etwas nach links und lässt ihn zurück in die Kopfstütze sinken. "So besser?" Hans zwinkert einmal. Einmal zwinkern heißt ja, zweimal heißt nein. Es gibt noch andere nonverbale Kommandos: Rollt Hans die Augen, liegt das Problem woanders, verzieht er das Gesicht, drückt es irgendwo und schnalzt er schnell mit der Zunge, tut es irgendwo weh.



Doch heute gibt es keine Probleme. Es läuft wie ein Länderspiel. Während Anton Stück für Stück den Rollstuhl um Hans herum zusammenbaut (erst PEG-Sonde für die künstliche Ernährung, dann folgen Tisch, Beatmungsgerät, die Steuerelemente und schließlich der Sprachcomputer) führen sie ihr Gespräch über Star Wars weiter. Anton spricht einfach für beide: "Ja ich weiß, dass Kylon Ren ein mieses Schwein ist, weil er seinen Vater umgebracht hat - aber mir geht es um den Schauspieler, den finde ich cool – wie? Was soll das heißen, den darf ich nicht cool finden?"



Wenig später sitzt Hans fertig im Rollstuhl, bereit fürs Kino. Aus den Boxen dröhnt jetzt "You run like a river runs to the sea". Der Song One Tree ist einer der letzten auf dem Album. Es ist ein Song, der Hans immer auch an New York erinnerte. 2015, mit Anton und Schwester Anna zusammen im Madison Square Garden: U2 live – einer der schönsten Momente in Hans' Leben.