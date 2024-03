Sie waren Anfang des Jahres in Bad Ischl in Österreich und im norwegischen Bodø, beides Europäische Kulturhauptstädte in diesem Jahr. Sie haben sich die Eröffnungen angesehen. Mit welchen Eindrücken sind Sie wiedergekommen?

Jede Eröffnung ist anders und auch die Chemnitzer Eröffnung wird anders sein, als die in Nova Gorica im nächsten Jahr. Hängengeblieben ist bei mir, dass man eine Balance braucht zwischen den Fragen "Wie spreche ich die Leute vor Ort an?" und "Wie schaffe ich es trotzdem, einen europäischen internationalen Fokus zu haben?". Denn ein Thema, das lokal interessant ist, interessiert Europa nicht. Aber wir sind ja eine Europäische Kulturhauptstadt und deshalb ist der europäische Fokus wichtig.

Das zweite, was ich mitgenommen habe ist, es geht auch um kommenskultur und Gastfreundschaft der Stadt als solches. Also es geht nicht nur um das Programm, sondern der nette oder eben meckrige Taxifahrer oder das Restaurant, das am Eröffnungswochenende geöffnet oder geschlossen hat, das trägt zum Gesamtbild bei. Das heißt also auch, die Chemnitzerinnen und Chemnitzer können hier mit dazu beitragen, ob das funktioniert oder nicht.