Gegenwartskunst Werkverzeichnis zu Chemnitzer Künstler Michael Morgner erschienen

Hauptinhalt

Große Stahlplastiken und überdimensionale Bilder in Lavage-Technik stehen für das künstlerische Schaffen Michael Morgners. In diesem Jahr ist der Chemnitzer Gegenwartskünstler 80 Jahre alt geworden. Anlässlich seines runden Geburtstages gibt es bis Ende Oktober eine dem Künstler gewidmete Ausstellung in den Chemnitzer Kunstsammlungen. Am Mittwoch wurde dort sein Werkverzeichnis präsentiert.