Thamm fordert: "Der überholte Landesentwicklungsplan muss dringend angepasst werden". Gerade der ländliche Raum habe mit dem überalterten Plan keine guten und realistischen positiven Entwicklungsmöglichkeiten. Aktuell haben seine Behörden einen neuen Bebauungsplan beantragt. Neukirchen möchte neue Miets-und Einfamilienhäuser. Ob es jetzt von den oberen Behörden genehmigt wird? "Wir warten und hoffen", erklärt der Bürgermeister.

Kitas an Kapazitätsgrenze

Thamm würde also liebend gern in seiner Gemeinde größere Brötchen backen. Denn nicht nur der Wohnraum ist gut nachgefragt. Auch Kita-und Hortplätze sind heiß begehrt. Hinter dem Rathaus schlängelt sich eine kleine Asphaltstraße den Anstieg hoch. Sie mündet in den Hof der kommunalen Kita "Wiesenzwerge". Davor warten die Kita- und Hortleiterinnen Pia Polzin und Kathleen Haupt, bevor sie in den Garten führen, auf die Spielwiese der Kleinen. "Wir betreuen aktuell 450 Familien vom Krippenalter bis zur Grundschule. Unsere Plätze sind immer am Rande der Kapazität ausgelastet", erklärt Kathleen Haupt.

Schnelle Absprachen mit dem Rathaus

Neukirchen führt Kita, Hort und Schulen in eigener Trägerschaft. "Das leisten wir uns - und das wollen wir uns auch weiter leisten", hat Bürgermeister Thamm kurz vorher im Rathaus erklärt. Kita-Leiterin Polzin schätzt die enge Zusammenarbeit mit dem Rathaus. "Die Vorteile der kommunalen Einrichtungen sind enorm", erklärt sie. "Ob genügend Rettungsschwimmer im Schwimmbad sind oder wir kurzfristig den Ausflug machen können – die Gemeinde, Eltern und Familien sind hier eng und konstruktiv verbunden."



Auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Unternehmen sei eng und wertvoll. "Wir backen mit den Kindern beim Bäcker, stellen in der Seifenmanufaktur Seife her oder besuchen den Apotheker oder Bürgermeister", schwärmt Polzin. "Die Kinder dürfen sich auch wünschen, was sich in unserem Ort verändern soll."

Kinder sind frei von Vorurteilen

Während die Kita-Leiterinnen reden, stehen ihre Kolleginnen aus der Verwaltung im Hintergrund und nicken die ganze Zeit. Sie haben ihren Fachkolleginnen den Vortritt gelassen, doch neben Sandkasten und Klettergerüst herrscht große Einigkeit. Die Blätter der Bäume wiegen sich im leichten Wind, es könnte alles perfekt sein.



Spürt man die gesellschaftliche Spaltung in der Kita? "Nein, hier spüren wir die Spaltung nicht. Unsere Kinder gehen mit Kindern anderer Nationalitäten und anderslebenden Kindern ganz normal um", erklärt Haupt. "Wir haben hier Kinder gleichgeschlechtlicher Paare und auch viele Kinder aus türkischen, rumänischen, ukrainischen und russischen Familien. Kinder sind völlig frei von Vorurteilen. Vorurteile werden von Erwachsenen gemacht."

