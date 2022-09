In Chemnitz ist am Donnerstagabend der 19. Friedenspreis vergeben worden. Drei engagierte Menschen, ein Verein und eine Arbeitsgruppe sind in diesem Jahr geehrt worden, teilte die Stadt Chemnitz mit. Initiiert wird die Verleihung seit 2004 vom Bürgerverein "Für Chemnitz" . Dieser ehrt Menschen oder Initiativen, die sich für Demokratie, Toleranz, Integration und karikative Arbeit einsetzen.

Mit dem Ehrenpreis wurde in diesem Jahr Renate Aris für ihre Lebensleistung ausgezeichnet. Die Preisträgerin wurde im Jahr 1936 in Dresden geboren. Sie schaffte als Kind, was sechs Millionen anderen Juden nicht gelang: Sie entging der Deportation und Ermordung durch die Nationalsozialisten im Konzentrationslager und konnte sich verstecken. Aris überlebte den Luftangriff auf Dresden und kam 1969 nach Karl-Marx-Stadt. Seitdem gestaltet sie das Leben in der kleinen jüdischen Gemeinde aktiv mit. Renate Aris gründete dort auch den Jüdischen Frauenverein. Ihr wichtigstes Anliegen: aufklären. Unermüdlich geht sie in Schulen und beantwortet als Zeitzeugin die Fragen junger Menschen, lobte die Friedenspreisjury. Außerdem organisiert sie Führungen durch die Chemnitzer Synagoge.