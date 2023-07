Das Gericht wirft dem Angeklagten aus dem Erzgebirge vor, eine Insassin im März 2022 sexuell missbraucht zu haben. Dabei habe der 53-Jährige die Inhaftierte aufgefordert, ihm zu Reinigungsarbeiten in den Keller der Haftanstalt zu folgen und sich auszuziehen. Daraufhin soll es zu oralem Geschlechtsverkehr zwischen beiden gekommen sein. Der Angeklagte hatte den Gerichtsangaben zufolge die Kontakte mit der Frau sowie Umarmungen und Küsse vor Gericht zugegeben. Die anderen Vorwürfe habe er abgestritten . Der Mann war von Januar 2022 bis April 2022 als Sicherheitstechniker in der JVA Chemnitz tätig.

Bereits 2013 war es im Frauengefängnis Chemnitz zwischen einem JVA-Beamten und einer Insassin zu sexuellem Kontakt gekommen. Die beiden trafen sich außerhalb der Gefängnismauern, um Sex zu haben. Die Frau war dabei schwanger geworden. Als Konsequenz kündigte das Justizministerium damals an, die Zahl der Männer in der Einrichtung schrittweise zu reduzieren. 73 der 136 Bediensteten in der JVA Chemnitz waren zu dieser Zeit Männer. Zum Stichtag 1. April 2023 haben laut Justizministerium 192 Bedienstete in der Chemnitzer JVA gearbeitet, davon 68 Männer.