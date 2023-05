Am Ende des ersten Verhandlungstages wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen JVA-Beamten am Chemnitzer Amtsgericht platzte der Angeklagte fast mit seiner Version der Ereignisse heraus. Er gebe zu, mit der Gefangenen telefonischen und Kontakt über WhatsApp gehabt zu haben. "Und das war auch großer Mist von mir", sagte er. Es habe auch Umarmungen und Küsse gegeben. "Aber alle anderen Vorwürfe bestreite ich", so der Angeklagte nachdrücklich. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen vor, während seiner Dienstzeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz eine Gefangene sexuell missbraucht haben.

An zwei nicht mehr genau bestimmbaren Tagen im März vergangenen Jahres hatte der Angeklagte der Anklage zufolge eine Insassin der Anstalt aufgefordert, ihn zu Reinigungsarbeiten in die Kellerräume zu begleiten. Dort soll er die Frau gezwungen haben, sich auszuziehen. Anschließend habe er mit ihr oralen Geschlechtsverkehr ausgeführt. "Ich war einmal mit ihr in dem Kellerraum", gab der Angeklagte zu, der in der JVA für technische Dinge zuständig war. "Aber sie hat geputzt und ich habe in einer offenen Tür gestanden, damit sie nicht zufällt." Dabei habe ihn auch jemand gesehen. Ein zweites Mal sei er nicht mit der Gefangenen im Keller gewesen. Es habe keinen Sex gegeben.