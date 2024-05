Polizei und Zoll haben am Mittwoch mehrere Wohnungen in Chemnitz, Hohenstein-Ernstthal und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen insgesamt fünf Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 48 Jahren, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Dabei gehe es um den Verdacht des Raubes, des versuchten Betruges, der versuchten Geldwäsche und der Steuerhinterziehung. Außerdem soll einer der Männer Falschgeld in Umlauf gebracht haben.

Drei unterschiedliche Verfahren

Dabei ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben in drei verschiedenen Verfahren. Der 26 Jahre alte Beschuldigte sei im Januar 2024 in Magdeburg mit mehr als 200.000 Euro aufgegriffen worden, wobei sich unter dem Bargeld unklarer Herkunft auch Falschgeld befunden habe. Der Betrag sollte bei einem Autokauf verwendet werden, laut Staatsanwaltschaft mit dem Ziel der Geldwäsche.

Raub beim Fahrzeugkauf

Einem 46-jährigen Mann wird vorgeworfen, ebenfalls im Zusammenhang mit einem angeblichen Pkw-Kauf in Mecklenburg-Vorpommern einen Raub in Auftrag gegeben zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Er soll einem weiteren Mann bei einem Fahrzeugkauf im Internet einen höherwertigen Wagen zum Tausch angeboten haben, wenn der Geschädigte zusätzlich 100.000 Euro in bar bezahle. Im September 2023 habe sich der Verkäufer mit einem Mittelsmann des Beschuldigten getroffen, der dem Geschädigten während des Gesprächs die Mappe mit dem Bargeld entrissen habe und geflüchtet sei.

Der 48 Jahre alte Beschuldigte stehe, ebenso wie der 26-jährige, im Verdacht, Einkommens- und Umsatzsteuer für die vergangenen Jahre hinterzogen zu haben.

Bargeld und Waffen sichergestellt

Die Polizei stellte nach eigenen Angaben unter anderem zwei Schreckschusswaffen, rund 120.000 Euro Bargeld, diverse Datenträger und Unterlagen sicher. Auch mehrere Handys, die mutmaßlich für sogenannte Schockanrufe bei Betrugsversuchen verwendet wurden, habe man gefunden, hieß es.