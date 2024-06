Die Lokführer bei der City-Bahn Chemnitz sollen auch an diesem Wochenende die Arbeit niederlegen. Dazu hat die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen. Der Ausstand soll von Freitag ab 17 Uhr bis zum kommenden Montag, 17. Juni, 5 Uhr dauern. Erst in der neuen Woche sollen die Bahnen wieder rollen. Die GDL verlangt eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Chemnitzer City-Bahn lehnt dies aus Kostengründen ab. Die Gewerkschaft betont, für neue Verhandlungen bereit zu sein. Allerdings warte die GDL auf ein seriöses Angebot, dass eine schrittweise Senkung der Arbeitszeit beinhalten solle.

In dieser Woche erst war die Lokführergewerkschaft in zweiter Instanz vor Gericht gescheitert. Das Landesarbeitsgericht hatte das Urteil des Arbeitsgerichts Chemnitz vom 29. Mai in wesentlichen Teilen bestätigt und darauf gedrungen, dass der Schülerverkehr abzusichern ist. Das heißt, bei kurzfristig angekündigten Streiks an Schultagen soll der Schülerverkehr morgens und nachmittags rollen. Daher auch der Aufruf zum Streik an diesem Freitag erst ab 17 Uhr.