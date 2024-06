Bildrechte: picture alliance / dpa | Stephan Jansen

Tipps für Eltern Polizei warnt vor möglichen Falschmeldungen zur Bedrohung von Kindern

15. Juni 2024, 17:28 Uhr

Die Chemnitzer Polize ist mit einer Warnung an die Öffentlichkeit gegangen. Denn in den vergangenen Tagen hat sie viele Meldungen in sozialen Netzwerken registriert, die verdächtige Männer mit bestimmten Auto-Typen betrafen. Sie sollen mutmaßlich Kinder belästigt haben. Die Beamten bitten, umsichtig vorzugehen und Nachrichten nicht einfach panisch zu teilen.