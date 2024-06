Das splash! ist ein Festival aus der Hip Hop-Szene für die Hip-Hop-Szene. Es ist seit 25 Jahren ein Anlaufpunkt Fans, zeigt, was in der Rap-Szene gerade passiert und bildet das auf der Bühne ab.

Heute ist splash! in Ferropolis zu Hause, los ging es aber in Chemnitz?

Genau. Es ging 1998 in Chemnitz los. Damals noch indoor im "Kraftwerk". Im darauf folgenden Jahr war es schon eine kleine Explosion, weil man da an den Stausee Oberrabenstein gezogen ist. Da sind das erste Mal mehr als 10.000 Leute hingekommen.

Ja, schon. Als entschieden wurde, dass splash! aus Chemnitz weggeht, war das schon ein kleiner Schock. Man hatte das so schön vor der Haustür. Und viele in der Hip Hop-Szene haben splash! mit Chemnitz verbunden. Der Abschied vom splash! war für die Stadt nicht so toll. Man hat sich sehr geärgert und es gab erst mal nicht so gute Stimmung.