Gesichtserkennung Polizei Chemnitz setzt auf Super-Recognizer

Zum Zug kommen sie demnach bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen oder bei der Suche nach Tatverdächtigen, die in polizeilichen Systemen nicht mit Bild erfasst sind. So sei es einer Wiedererkennerin, wie die entsprechenden Beamtinnen und Beamten auch genannt werden, gelungen, einen Ladendiebstahl in Chemnitz aufzuklären. Sie erkannte den zuvor nicht bekannten und vermummten Täter auf Bildern mehrerer Überwachungskameras. "Wir sind begeistert von diesen Fähigkeiten", schwärmte die Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz, Kriminaldirektorin Mandy Kürschner. Mithilfe der Spezialisten sei es in vielen Fällen schneller und effektiver möglich, Straftäter zu identifizieren. Zudem könnten sie helfen, unbekannte Zeugen oder Opfer von Straftaten ausfindig zu machen.

In anderen Bundesländern sind Super-Recognizer bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil der Ermittlerteams. In Nordrhein-Westfalen setzte man bereits nach den Ausschreitungen in der Kölner Silvesternacht 2015 Wiedererkenner, die aus Großbritannien geliehen wurden, ein, um Verdächtige zu finden. In Baden-Württemberg werden seit 2021 bereits bei der Ausbildung der Beamten solche Wiedererkenner identifiziert und in den entsprechenden Bereichen eingesetzt. Die Berliner Polizei ist zur Zeit auf der Suche nach entsprechend talentierten Polizistinnen und Polizisten.