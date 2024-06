Die Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz wurde in seinem letzten Amtsjahr eingeleitet. Danach saß Eberhard Langer für die SED-Nachfolgepartei PDS im Sächsischen Landtag, 1994 wurde er erstmals in den Chemnitzer Stadtrat gewählt. Dort engagierte er sich über fünf Wahlperioden - bis 2019. Danach zog sich der nun 90-Jährige von der politischen Bühne zurück. Der amtierende Chemnitzer Finanzbürgermeister Ralph Burghart gratuliert dem Jubilar im Auftrag der Verwaltung am Mittwochnachmittag in einem Kaffeehaus in der Stadt.