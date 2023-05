Wer heute bereits älter als 70 Jahre alt ist, hat diesen geschichtsträchtigen Moment vielleicht selbst erlebt: Die Umbenennung von Stadt und Bezirk Chemnitz in Karl-Marx-Stadt. Ursprünglich sollte die Stadt bereits im März 1953 den neuen Name erhalten. Doch Stalins Tod am 5. März hatte das schon eingeplante Ereignis verhindert. Am 10. Mai 1953 folgte dann aber doch die Umbenennung, die DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl mit 180.000 Werktätigen auf dem Stalinplatz feierte. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner wurden von den Plänen der SED-Regierung allerdings überrumpelt: Erst wenige Tage vor den Feierlichkeiten erfuhren sie vom neuen Namen ihrer Stadt.