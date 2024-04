In der Albert-Einstein-Grundschule in Chemnitz ist am Donnerstagvormittag hoher Besuch vor Ort. Der bekannte Chemnitzer Künstler Michael Morgner eröffnet hier eine Ausstellung mit 20 seiner Werke. "Ich dachte, ich komme hier an eine Oberschule, aber so ist es noch schöner", lacht er. "Kunst muss man mit dem Herzen erfassen und die Kinder sind vielleicht noch unbeeinflusster."