Analysen hatten gezeigt, dass in Chemnitz allein im ersten Halbjahr 248 neue Solaranlagen auf privaten und öffentlichen Gebäuden ans Netz gegangen sind. Das ist mit einem Zuwachs von 13,4 Prozent mehr als der bundesweite Durchschnitt, der bei einem Zuwachs von 7,7 Prozent liegt. Im vergangenen Jahr waren in Chemnitz 286 neue Photovoltaikanlagen hinzugekommen. Die Stadtverwaltung will die Errichtung von Solaranlagen weiter vorantreiben, sowohl auf den stadteigenen Dächern als auch in Form von Kooperationsprojekten.