Nach dem Tuberkuloseausbruch in einer Fachpflegeschule und einem Pflegeheim in Chemnitz sind weitere Infektionen festgestellt worden. Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, sind nach Angaben der Stadtverwaltung 75 Kontaktpersonen einer erkrankten Pflegeschülerin in der Stadt untersucht worden. Bei einem Drittel seien demnach Tuberkuloseinfektionen festgestellt worden.