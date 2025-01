Der Verursacher des schweren Unfalls mit zwei Toten am Montag bei Hartmannsdorf soll ein szenebekannter Neonazi sein. Wie die "Freie Presse" in Chemnitz berichtet, handelt es sich um den 40-jährigen Steve G., den Chef des Rechtsrocklabels PC Records. Er habe das Unternehmen 2014 von dem mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilten Rechtsextremisten Yves R. übernommen.

Bei dem Unfall war der 40-Jährige mit seinem Auto auf dem Zubringer zur Anschlussstelle der A72 aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dabei geriet eines der Autos in Brand. Dieses brannte vollständig aus.

Der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens starb in seinem Fahrzeug. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt. Auch er starb noch an der Unfallstelle.