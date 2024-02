Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein junger Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Chemnitz mehrere Polizeifahrzeuge gerammt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, forderte ein Streifenwagen den Fahrer auf, anzuhalten. Er gab stattdessen Gas. Der 20-Jährige ist demnach mit hoher Geschwindigkeit davongerast, auch über rote Ampeln. Am Ortsausgang stieß er mit einem Polizeitransporter zusammen und fuhr dann auf einen Streifenwagen vor ihm auf, der ihn stoppen wollte. Die beiden Beamten darin wurden dabei leicht verletzt. Nach einer weiteren Kollision nahe der Bundesstraße 174 bei Altenhain kam der Transporter quer zur Straße zum Stehen.

Bildrechte: imago/Ralph Peters