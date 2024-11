In Chemnitz kommt so langsam Adventsstimmung auf. Seit dem Wochenende schmückt den Marktplatz der diesjährige Weihnachtsbaum. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich um eine 26 Meter hohe Fichte aus dem Revier Wildenthal. Es sei immer schwieriger, solche stattlichen Bäume zu finden.



Der rund 60 Jahre alte Baum wurde am Sonnabend mit Hilfe eines Krans aufgestellt. Zuvor hatte er eine mehrstündige Fahrt über die Autobahn auf einem Tieflader hinter sich. Das Spektakel haben Dutzende Schaulustige mit Gegrilltem und Glühwein in der Hand verfolgt. Geschmückt werden soll der Baum am Montag.

Bildrechte: Harry Härtel