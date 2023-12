Zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Chemnitz verteilen Oberbürgermeister Sven Schulz (SPD) und ein Weihnachtsmann-Gehilfe an Kinder vor der Bühne Tickets für die Fahrgeschäfte. Traditionell öffnet der Weihnachtsmarkt am Freitag vor dem ersten Advent. Los geht's um 16 Uhr.

Adventsstimmung in Chemnitz

Auf dem Markt, dem Neumarkt, dem Rosenhof und dem Jakobikirchplatz wird es insgesamt 148 Stände geben, auf dem Düsseldorfer Platz - mit dem Erzgebirgsdorf und dem neuen zweistöckigen Pyramidenhaus - 16 Stände. In der Inneren Klosterstraße, die traditionsgemäß wieder die Chemnitzer Klosterweihnacht mit dem Mittelaltermarkt beherbergt, wird es 22 historisch gestaltete Stände geben.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Chemnitz Freitag, 1. Dezember, 16 bis 21 Uhr



Montag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag: 11 bis 21 Uhr



Sonnabend: 10 bis 21 Uhr

Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Chemnitzer Kindertagesstätten haben kleine Weihnachtsbäume geschmückt, die auf dem ganzen Weihnachtsmarkt verteilt stehen werden. Wenn der Weihnachtsmarkt am 23. Dezember schließt, werden die Bäumchen kostenfrei abgegeben. Außerdem erinnern ein fünf mal zwei Meter großer und 200 Kilogramm schwerer Erzgebirgischer Schwibbogen am Eingang des Marktes, eine überdimensionale Spieldose und verschiedene lebensgroße Traditionsfiguren an die erzgebirgische Holzkunsttradition. Außerdem solle jeden Abend um 17 Uhr der Weihnachtsmann auf die Bühne kommenund Märchenüberraschungen mitbringen, teilte die Stadt Chemnitz mit.

Handelsleute von nah und fern

Neben Händlern und Händlerinnen aus der Region nehmen einige weite Wege in Kauf. Die weiteste Anreise zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt haben wohl Handelsleute aus Finnland (1.267 Kilometer) und Österreich (563 Kilometer).

Höhepunkte des Chemnitzer Weihnachtsmarkts