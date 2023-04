Auf der Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz kommt es am Donnerstag weiterhin zu Einschränkungen wegen eines kaputten Stellwerks. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte auf Anfrage mit, die Beseitigung der Störung dauere voraussichtlich bis Donnerstagmittag. Die Frage nach der Ursache der Stellwerksstörung ließ der Bahnsprecher unbeantwortet. Laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) wird der Regionalexpress der Linie 6 über Riesa umgeleitet. Zwischen Chemnitz und Geithain sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, so ein MRB-Sprecher. Zwischen Geithain und Leipzig werde Fahrgästen die Nutzung der RB-Linie 113 empfohlen.

Einzelne RE-Züge waren am Mittwoch zwischen Chemnitz und Leipzig laut Fahrplanauskunft ganz ausgefallen - so die Abfahrten in Chemnitz um 10:31 Uhr und in Leipzig um 12:22 Uhr. Dies sei nötig gewesen, um den restlichen Fahrplan trotz Umleitung halten zu können, so ein MRB-Sprecher.