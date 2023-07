In Meerane ermittelt die Polizei zu einem eiskalten Verbrechen. Dort wurde Dienstagnacht ein Gartenmarkt geplündert. Die Diebe hatten es aber nicht auf Pflanzen abgesehen. Laut Polizei stahlen sie aus einer Kühltruhe an der Kasse fünf Eis am Stiel. Der Verlust betrage 15 Euro. Allerdings hinterließen die Einbrecher durch das gewaltsame Eindringen einen Sachschaden von 10.000 Euro, so die Polizei.