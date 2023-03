Archäologen haben nördlich von Döbeln den größten jungsteinzeitlichen Fundplatz in Mittelsachsen ausgegraben. Wie das Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA) am Mittwoch mitteilte, sind in den vergangenen zwei Jahren auf dem Areal, auf dem der Vergnügungspark "Karls Erlebnis-Dorf" entstehen soll, Reste eines ganzen Dorfes aus der frühen Jungsteinzeit (5.500 – 4.500 v.u.Z.) zutage gekommen.