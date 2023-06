Nach einer Garten-Party mutmaßlicher Rechtsextremisten am 19. Mai in Döbeln ermittelt die Polizei jetzt gegen acht weitere Teilnehmer im Alter von 18 bis 47 Jahren. Grundlage dafür ist nach Behördenangaben die Auswertung des Videos einer Passantin. Die junge Frau aus Dresden hatte die Party Mitte Mai unter einer Hakenkreuz-Flagge gefilmt und im Internet hochgeladen. Außerdem hatte sie die Polizei informiert. Für ihre Zivilcourage bekam sie viel Zuspruch von Bürgern und Politikern, aber auch Drohungen in den Sozialen Medien.