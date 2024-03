Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Freizeitpark Karls Erdbeerhof eröffnet in Döbeln

20. März 2024, 20:08 Uhr

In Döbeln eröffnet am Sonnabend der neue Freizeitpark Karls Erdbeerhof. Von der Zustimmung des Stadtrates bis zur Eröffnung sind gerade einmal 18 Monate vergangen. Das Unternehmen mit deutschlandweit nun acht Standorten investierte in den neuen Park nach eigenen Angaben 20 Millionen Euro.