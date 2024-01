Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Stellenbörse Ansturm auf Jobangebote bei Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

23. Januar 2024, 19:07 Uhr

Wer zum Urlaub an der Ostsee reist, kommt an den großen roten Früchten nicht vorbei. Karls Erdbeeren sind an der Küste und rund um Berlin allgegenwärtig. Jetzt soll die rote Frucht auch in Sachsen heimisch werden. In Döbeln entsteht gerade ein Karls Erlebnis-Dorf. Dafür werden noch Mitarbeitende gesucht, denn noch vor Ostern soll die Erlebniswelt für Besucher öffnen. Am Dienstag gab es nun eine große Jobbörse und die offenen Stellen rund um die Erdbeere waren heiß begehrt.