Mukoviszidose Mukoviszidose ist eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung. Betroffen sind in unterschiedlichem Ausmaß Lunge, Bauchspeicheldrüse, die oberen Atemwege, Leber, Darm und Gallenblase. In Deutschland sind etwa 8.000 Menschen an Mukoviszidose erkrankt.

Die Lebenserwartung der Betroffenen liegt bei etwa 40 Jahren. Quelle: Mukoviszidose e.V. – Bundesverband Cystische Fibrose (CF)