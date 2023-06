Der Sächsische Flüchtlingsrat geht davon aus, dass Rehman in das Amt "gelockt" wurde, "nur um ihn abzuschieben". "Dabei hatte dieser bereits im Januar einen Antrag auf Chancenaufenthalt gestellt, aber keinen Bescheid noch andere Rückmeldung darüber erhalten", heißt es in einer Erklärung des Flüchtlingsrates. Dieser bezeichnete das Vorgehen als skandalös - auch weil Sozialarbeiter, die in der Gemeinschaftsunterkunft tätig waren, in der Rehman lebte, unwissentlich in den Fall hineingezogen wurden. "Sie teilten dem Betroffenen den besagten Termin zur Blutabnahme mit, welche niemals stattfand. Damit waren indirekt Menschen beteiligt, die eigentlich Geflüchtete unterstützen", heißt es weiter.