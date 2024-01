Seitdem ich 16 Jahre alt war, habe ich jedes Jahr auf einem Campingplatz an der Ostsee in der Kinderanimation gearbeitet. Im Nachbarort betreute ich die Hortkinder. Dabei bemerkte ich immer mehr, wie sehr mir die Arbeit mit Kindern liegt. Vor meinem Studium unterstützte ich meine Mutter bei Organisation und Hilfsarbeiten in der Schule, später absolvierte ich Praktika in der Förderschule. Spätestens jetzt, wusste ich wohin die Reise geht.