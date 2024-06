In Döbeln wird seit Montagmorgen eine Neunjährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Das Mädchen hatte sich am Morgen gegen 06.50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße gemacht, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Abend mitteilte. Meist nutze sie dazu den Bus der Linie C. Ob sie mit diesem am Montag unterwegs war, war noch nicht bekannt. Ermittlungen ergaben, dass sie nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Es gebe keine Anhaltspunkte, wo das Kind im Tagesverlauf war.